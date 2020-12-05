Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Süper Lig'in zirvesindeki Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan transferin gözdesi konumuna geldi.



Bucaspor altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Orta saha arayışlarında olan sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam Fatih Terim'in Salih Uçan'ı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.



Alanyaspor'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusunun menajerinden transfer sözleri geldi.

"HERHANGİ BİR TRANSFER TEKLİFİ YOK"

Ajansspor'a konuşan 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Salih'in Alanyaspor'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir transfer teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.

Alanyaspor'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlardalar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.

"GELECEKTE BÜYÜK BİR TAKIMDA DAHA OYNAYABİLİR"

Biz Alanyaspor'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor" dedi.