Haberler Galatasaray Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Ve resmi açıklama geldi! ve ...

Ocak ayı döneminde Etebo ile yollarını ayırmaya hazırlanan 'da ismi ön plana çıktı. 'daki performansıyla parmak ısırtan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için deneyimli teknik adam 'in oldukça istekli olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı takımın gündemindeki oyuncunun menajerinden transfer açıklaması geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:10 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:33
Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Süper Lig'in zirvesindeki 'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken transferin gözdesi konumuna geldi.


Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Bucaspor altyapısında yetişen 26 yaşındaki futbolcu için 'ın devreye girdiği iddia edilmişti.

Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Orta saha arayışlarında olan sarı-kırmızılı takımda deneyimli teknik adam 'in 'ı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.


Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha oyuncusunun menajerinden sözleri geldi.

Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

"HERHANGİ BİR TRANSFER TEKLİFİ YOK"
Ajansspor'a konuşan 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, "Salih'in 'la kontratı var. Çok da iyi gidiyor. Devamını getirecektir. Transferle ilgili bir gelişme yok. Herhangi bir teklifi ya da yapılmış bir görüşme yok.

Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

'da kendini buldu. Daha büyük hedefleri var. A Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyor. Alanyaspor'da lider pozisyonlardalar. Fenerbahçe'deyken Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. Fenerbahçe'de çok genç yaşta direkt oynadı. Büyük deneyimleri oldu. Her şey Alanyaspor'a bağlı.

Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

"GELECEKTE BÜYÜK BİR TAKIMDA DAHA OYNAYABİLİR"
Biz 'un vereceğe karara saygılıyız. Transferle ilgili kulübün çizeceği istikamette hareket ederiz. Elbette ki Salih çok daha deneyimli ve sürekliliği olan bir oyuncu olarak gelecekte büyük bir takımda daha oynayabilir. Ama şimdi bunları konuşup onun konsantrasyonunu etkilememek gerekir. Takımıyla çok iyi işler yapıyor" dedi.

Ve resmi açıklama geldi! Salih Uçan ve Galatasaray...

Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol kaydetti.

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