Dennis ile ön görüşme yapılacak

Bir kaç gün önce İstanbul'a gelen Etebo'nun menajeriyle devre arasında kiralık sözleşmesinin feshi konuşuldu. Stoke City'ye dönmesi için işlemler başlatıldı.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:15Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Birkaç gün önce İstanbul'a gelen Etebo'nun menajeriyle devre arasında kiralık sözleşmesinin feshi konuşuldu. Stoke City'ye dönmesi için işlemler başlatıldı. Ancak Etebo'nun menajeri Galatasaray'a, Club Brugge'da kadro dışı bırakılan Emmanuel Dennis'i önerdi. Dennis ismi Terim'in önüne geldi ve devre arasında en azından kiralanabileceği mesajı verildi. Terim de, forvet ve kanatlarda forma giyen Nijeryalı oyuncu için "Bir ön görüşme yapalım sonuca göre karar verelim" cevabı verdi.
Forvet ve kanatlarda forma giyen Dennis, bu sezon 8 maça çıktı, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun, Brugge iel 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.