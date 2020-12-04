Haberler Galatasaray Dennis ile ön görüşme yapılacak

Dennis ile ön görüşme yapılacak

Bir kaç gün önce 'a gelen Etebo'nun menajeriyle devre arasında kiralık sözleşmesinin feshi konuşuldu. 'ye dönmesi için işlemler başlatıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:15 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Dennis ile ön görüşme yapılacak
Bir kaç gün önce 'a gelen Etebo'nun menajeriyle devre arasında kiralık sözleşmesinin feshi konuşuldu. 'ye dönmesi için işlemler başlatıldı. Ancak Etebo'nun menajeri 'a, 'da kadro dışı bırakılan Emmanuel Dennis'i önerdi. Dennis ismi Terim'in önüne geldi ve devre arasında en azından kiralanabileceği mesajı verildi. Terim de, forvet ve kanatlarda forma giyen Nijeryalı oyuncu için "Bir ön görüşme yapalım sonuca göre karar verelim" cevabı verdi.

Forvet ve kanatlarda forma giyen Dennis, bu sezon 8 maça çıktı, 2 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun, Brugge iel 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
BİZE ULAŞIN