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Cimbom’da büyük şok

, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya'daki antrenmanın ana bölümünde yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Bol burkulan 'nın tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmadığı ve tedavi olduğu açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:21 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Cimbom’da büyük şok
, 'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya'daki antrenmanın ana bölümünde yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Bol burkulan 'nın tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmadığı ve tedavi olduğu açıklandı. Son haftaların başarılı ismin sakatlanması herkesi endişelendirirken durumu bugün yapılacak tetkikler sonrası netleşecek. Bu arada dün , Marcelo Saracchi ve , kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.
'u 4-0 mağlup ederek yeni bir hava yakalayan Galatasaray, yarın Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bugün 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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