Cimbom’da büyük şok

Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:21Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya'daki antrenmanın ana bölümünde teknik direktörFatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Bol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın tedbir amaçlı olarak antrenmana çıkmadığı ve tedavi olduğu açıklandı. Son haftaların başarılı ismin sakatlanması herkesi endişelendirirken durumu bugün yapılacak tetkikler sonrası netleşecek. Bu arada dün Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek yeni bir hava yakalayan Galatasaray, yarın Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bugün 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.