Haberler Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

Teknik Direktörü 'in listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

'da 'in listesi ortaya çıktı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde yapılacak olan takviyelerin şampiyonluk yolundaki öneminin farkında olan deneyimli çalıştırıcı hedefine aldığı isimleri yönetime iletti. Sarı-kırmızılı kurmayların vakit kaybetmeden listedeki yıldızlar için harekete geçeceği kaydedildi. İşte Terim'in kadrosunda görmek istediği 9 yıldız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2020 Çarşamba 14:13
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

Son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan zirve yarışındaki iddiasını ispatladı. Ocak ayında nokta atışı takviyelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi amaçlayan sarı-kırmızılılarda hareketliliği yaşanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

Corona virüsü tedbirleri nedeniyle Seçimli Genel Kurul Toplantısı ertelenen ve daha sonra da kulüp tarafından ertelendiği duyurulan 'da gözler tamamen ocak ayına çevrildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

'in raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ocak ayında hedefteki isimler için harekete geçecek. İşte Terim'in transfer listesindeki 9 yıldız...


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

Vatan'ın haberine göre, 'da 'in geriden oyun kurabilen, ayaklarına hakim isimleri kadrosunda görmek istediği bildirildi. Buna göre listesini yönetime sunan deneyimli çalıştırıcı, bu mevki için Nakamba, Seri ve Salih Uçan isimlerini hedefine aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

BERAT ÖZDEMİR RADARDA!
Tıpkı Taylan Antalyalı gibi takıma dinamizm katabilecek oyuncuları radarına alan , Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i gözüne kestirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

DORUKHAN TOKÖZ İÇİN NABIZ YOKLANIYOR!
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz için nabız yoklandığı kaydedildi. A Milli futbolcu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtiliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

ALİ AKMAN İMZALAYACAK!
Bursaspor'da yıldızını parlatan Ali Akman'ın da ocak ayında imza atacağı iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

ONYEKURU İLE EL SIKIŞILDI!
Monaco'da kadro dışı kalan Onyekuru ile el sıkışan Cimbom kanat forvet sorununu Nijeryalı yıldızla çözmeyi planlıyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

BURAK KAPACAK ALTERNATİFLER ARASINDA!
Kanat bölgesinde alternatifleri artırma arayışlarına koyulan 'ın Bursaspor'da oynayan Burak Kapacak'ı istediği vurgulanıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transfer listesi yıldızlar geçidi! İşte hedefteki 9 isim

KENAN KARAMAN BOMBASI!
Öte yandan 'in listesinde sezon sonunda kulübüyle kontratı sona erecek olan Kenan Karaman'ın bulunduğu biliniyor.

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