Süper Lig'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sezon öncesi transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında olan sarı-kırmızılılar, ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda.

Geçtiğimiz günlerde TFF'den yapılan açıklamayla 5 Ocak-1 Şubat arasında gerçekleşecek olan 2. transfer ve tescil dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Aslan'ın gündemi oldukça yoğun...

Kenan Karaman, Matheus Fernandes, Dorukhan Toköz gibi oyuncular sarı-kırmızılılarla anılırken flaş bir isim daha gündeme geldi.

Fatih Terim'in, İsviçre'nin İspanya'yı konuk ettiği ve 1-1 biten maçı izlediği ortaya çıktı.

Tecrübeli hocanın daha önce transferini istediği Rodriguez'in 3'lü stoper rotasyonunda oynaması dikkatini çekti.

Ancak Terim'in en fazla ilgisini çeken ise sonradan oyuna giren İsviçreli stoper Becir Omeragic oldu.

2002 doğumlu 1.87 boyundaki genç oyuncunun, İspanyol forvetleri karşısında gösterdiği performans hoşuna gitti. Scout ekibinden bu oyuncuyu takibe almalarını istedi.

İsviçre ekibi FC Zürich forması giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 maça çıkarken 473 dakikada sahada yer aldı.