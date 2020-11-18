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Son dakika haberi: tribünden izledi talimatı verdi! "O ismi takibe alın"

'de 5 Ocak tarihinde başlayacak dönemi öncesi hareketlilik iyiden iyiye hissedilmeye başlanırken, listesine yeni bir ismi daha ekledi. Son olarak forması giyen 'in adı sarı-kırmızılılar ile anılırken, bu kez 'in izlediği ve beğendiği bir oyuncu için takibe alınması talimatını verdiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:56
Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

'de üst üste aldığı puanlarla 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan , ilk 8 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

Sezon öncesi döneminde kadrosuna kattığı isimlerle şampiyonluk yarışının en büyük adayları arasında olan sarı-kırmızılılar, ara transfer için de şimdiden kolları sıvamış durumda.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

Geçtiğimiz günlerde 'den yapılan açıklamayla 5 Ocak-1 Şubat arasında gerçekleşecek olan 2. ve tescil dönemi öncesi temaslarını sıklaştıran Aslan'ın gündemi oldukça yoğun...

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

, , Dorukhan Toköz gibi oyuncular sarı-kırmızılılarla anılırken flaş bir isim daha gündeme geldi.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

'in, 'nin 'yı konuk ettiği ve 1-1 biten maçı izlediği ortaya çıktı.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

Tecrübeli hocanın daha önce transferini istediği Rodriguez'in 3'lü stoper rotasyonunda oynaması dikkatini çekti.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

Ancak Terim'in en fazla ilgisini çeken ise sonradan oyuna giren İsviçreli stoper Becir Omeragic oldu.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

2002 doğumlu 1.87 boyundaki genç oyuncunun, İspanyol forvetleri karşısında gösterdiği performans hoşuna gitti. Scout ekibinden bu oyuncuyu takibe almalarını istedi.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

ekibi FC Zürich forması giyen 18 yaşındaki oyuncu bu sezon 6 maça çıkarken 473 dakikada sahada yer aldı.

Fatih Terim'den transfer talimatı! "O ismi takibe alın"

Oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro ve kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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