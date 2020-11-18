Haberler Galatasaray Lise bahçesinde yapılacak

Lise bahçesinde yapılacak

'da 'ta yapılacak. 'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:21 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Lise bahçesinde yapılacak

'da 'ta yapılacak. 'nın önlemlerin alınması halinde kongreye izin verdiği belirtiliyor. Stat alternatifler arasında yer alsa da kulüp tüzüğü gereği oturumun lisede olması gerekiyor. Bu nedenle yönetimin lise bahçesini hazırlatacağı öğrenildi. Buna göre; bahçeye sandıklar konulacak ve bir taraftan giriş bir taraftan da çıkış yapılacak.

AHMET ÖZDOĞAN: SORUN OLMAZ

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden ve Cerrahpaşa Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Bölümü başkanı Prof. Dr. seçimin bahçede yapılmasının sorun teşkil etmeyeceğini söyledi. Özdoğan, "ABD pandemi koşullarında genel seçim yaptı. Genel kurul olsaydı, 'yapılmasın' derdim. Seçimde sadece gelip oy kullanıyorsunuz. Bahçede yapılması kovid 19 ile ilgili sorun çıkmaz" dedi.

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