Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai

'dan stoper harekatı! 'nun yerine

Devre arası adına çalışmalarına erkenden başlayan , ’nun satılması halinde alternatifsiz kalmak istemiyor. Cimbom, AEL Limassol’ün sol ayaklı savunmacısı 'yi yakından izleyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Macar stoper için nabız yokluyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 20:33 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

'da uzun süredir veya 'dan birisinin satılıp buradan gelecek parayla 3 yapılması konuşuluyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

Aslan'da teknik direktör her ne kadar bu ikilinin bozulmasını istemese de hep öne çıkardığı ' menfaatlerini' düşünerek olası satışa engel olmayacak.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

sol ayağını çok iyi kullanması ve gençliği sebebiyle ihtimali daha yüksek isim. İmparator da onun benzeri oyuncularla ilgileniyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

SOLU RAKET GİBİ

ve scout ekibinin onayından geçen isim ise Attila Szalai. Macar futbolcu kariyerini AEL Limassol'de sürdürüyor. İmparator, 22 yaşındaki oyuncunun da tıpkı gibi genç döneminde sarı-kırmızılı renklere bağlanmasını istiyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

Cimbom, 'yu 4 milyon euro'ya almıştı. Sezon başında 12 milyon euro'luk teklifler gelmişti.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

, Szalai'nin de benzer bir potansiyel olduğunu düşünüyor. O da tıpkı gibi sol ayağını raket gibi kullanıyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Marcao'nun yerine Attila Slazai | Son dakika transfer haberleri

BİZE KARŞI SOL BEKTİ

Attila Szalai, Uluslar Ligi'nde Milli Takımımızın Macaristan ile oynadığı mücadelede boy göstermişti. Bu maçta sol bekte görev yapmıştı.

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