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'a 'dan kötü haber! Milli takımda sakatlandı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Christian milli takımda sakatlandı. Aktarılan bilgilere göre Luyindama, 2 milli maçı kaçıracak. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:08 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 13:10
Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber! Milli takımda sakatlandı

'ın yıldız savunmacısı 'dan kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldızı, Kongo Milli Takım antrenmanında sakatlandı.

2 MAÇI KAÇIRACAK
Radiookapi'nin haberine göre Luyindama, Kongo'nun Afrika Uluslar Kupası'nda oynayacağı 2 Angola maçını da kaçıracak.

SAKATLIK NASIL YAŞANDI?
Öte yandan Luyindama'nın sakatlığının 13 Kasım Cuma günü yapılan antrenmanda yaşandığı ve yıldız ismin idmana devam edemediği, tedavisine başlandığı ifade edildi. Bununla beraber sakatlığının ne kadar süreceğinde dair herhangi bir bilgi verilmedi.

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