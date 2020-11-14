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'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer maçı öncesi...

Son dakika haberleri... Seçim kararı alan Galatasaray'da yönetimin, 'de Demir Grup 'la oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı maç öncesi yaptığı önemli hamle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 10:24
Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile birlikte çıkışa geçen ve 3'te 3 yaparak lige verilen araya huzurlu bir şekilde giren 'da yönetimin de önemli bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Hürriyet'te yer alan habere göre salı günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan yönetiminin, maçı öncesinde futbol takımına 40 milyon TL'lik ödeme dopingi yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Sarı-kırmızılılar, futbol takımı ve Florya'daki personelin tamamının maaşlarını hesaplarına yatırarak hem oyuncuların lige verilen araya moralli şekilde girmeleri sağlandı hem de kafalarda erken seçim kararı ile ilgili oluşabilecek soru işaretleri giderildi.

Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

SADECE YÜZDE 30 KALDI

Futbol takımına 40 milyon TL ödeme yapan 'da, oyuncuların bazılarının yalnızca geçtiğimiz aydan yüzde 30 düzeyinde alacağının kaldığı öğrenildi.

Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Seçim kararı almasına rağmen ödemeleri ertelemeyen mevcut yönetimin bu hamlesi sonrası 'da 26 Aralık tarihinde seçimin gerçekleşmesi ve gerekli izinlerin verilmesi halinde göreve gelecek olan yönetimi futbol takımına birikmiş bir geçmiş dönem tablosu bekliyor olmayacak.

Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Bu arada maçı sonrasında izin yapmadan çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör Fatih Terim, takıma 3 gün izin verdi.

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