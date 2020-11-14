Galatasaray'da kritik hamle ortaya çıktı! Meğer Sivasspor maçı öncesi...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile birlikte çıkışa geçen ve 3'te 3 yaparak lige verilen araya huzurlu bir şekilde giren Galatasaray'da yönetimin de önemli bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre salı günü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alan Galatasaray yönetiminin, Sivasspor maçı öncesinde futbol takımına 40 milyon TL'lik ödeme dopingi yaptığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, futbol takımı ve Florya'daki personelin tamamının maaşlarını hesaplarına yatırarak hem oyuncuların lige verilen araya moralli şekilde girmeleri sağlandı hem de kafalarda erken seçim kararı ile ilgili oluşabilecek soru işaretleri giderildi.

SADECE YÜZDE 30 KALDI Futbol takımına 40 milyon TL ödeme yapan Galatasaray'da, oyuncuların bazılarının yalnızca geçtiğimiz aydan yüzde 30 düzeyinde alacağının kaldığı öğrenildi.

Seçim kararı almasına rağmen ödemeleri ertelemeyen mevcut yönetimin bu hamlesi sonrası Galatasaray'da 26 Aralık tarihinde seçimin gerçekleşmesi ve gerekli izinlerin verilmesi halinde göreve gelecek olan yönetimi futbol takımına birikmiş bir geçmiş dönem tablosu bekliyor olmayacak.