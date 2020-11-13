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Şampiyonluk sandığı

son yıllarda sıkça seçime giderken yaşanan büyük gerilimlere rağmen “Başkan” değişiklikleri ilginç bir şekilde zaferle sonuçlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 00:11 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Şampiyonluk sandığı

'da sandığın gölgesi uzun süredir Mustafa Cengiz'in üzerinde dolaşıyordu. Cengiz buna rağmen muhalefetten gelen çağrılara kulaklarını tıkayıp işine konsantre olsa da sonunda ısrarlı taleplere daha fazla dayanamadı ve olağanüstü kongre kararı aldı. Galatasaray 26 Aralık'ta sandık başına gidecek.

Bir yandan lig yarışı sürerken bir yandan da adaylar yarışacak. Tabii ki dönemlerinin olmazsa olmazı tartışmalar ve gerilimler de tavan yapacak. Ancak sarı-kırmızılılar ilginç bir şekilde krizi başarıya dönüştürmeyi başarıyor. Ne zaman seçim olsa sonu şampiyonlukla bitiyor.

SON 12 YILDAKİ SEÇİMİN GETİRDİĞİ BAŞARILAR:

-2002 yılında Mehmet Cansun'dan görevi teslim alan , 15. şampiyonluğa ulaştı ve Galatasaray 3. yıldızı takan ilk takım oldu.
-2011 yılında 'ın yerine koltuğa oturan 2 şampiyonluk gördü.
-2008 yılında Özhan Canaydın'ın yerine göreve gelen Adnan Polat, Cevat Güler ile birlikte zafere ulaştı.
-2014'te Ünal Aysal'ın yerine geçen , Hamza Ham- ZAOĞLU yönetiminde sezonu 3 kupa ile kapattı.
-2018 yılında 'ten sonra başkanlığa gelen , Fatih ile birlikte 2 şampiyonluk yaşadı.
-2020 yılında Mustafa Cengiz kararı aldı. Başkanlığa gelecek isim geleneği devam ettirebilecek mi zaman gösterecek.

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