Galatasaray'da kritik toplantı sonrası açıklamalar peş peşe! Fatih Terim ve Mustafa Cengiz... | Son dakika haberleri

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 2-1'lik BB Erzurumspor galibiyetinin ardından, "Herkes bu durumda benim ne yapacağımı, ne tepki göstereceğimi bilmesine rağmen, benim için aslolan Galatasaray taraftarı olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Sabırla sessiz kalıyorum. Bu, hiçbir şeyin farkında olmadığım anlamına gelmesin. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." sözleriyle gündeme damga vurmuştu.

Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Terim'in yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı gerçekleştirdi.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

A Spor'dan elde edilen bilgilere göre toplantı saat 14:30'da başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in toplantıdan yaklaşık 1-1.30 saat sonra ayrılmasının ardından yöneticiler kendi aralarında istişare yaptı.

TERİM'DEN MESAJ!

Toplantıdan ayrılmasının ardından Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, sosyal medyadan bir mesaj yayınlayarak her şeyin yolunda olduğunun sinyalini verdi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: PROBLEM YOK

NTV'ye konuşan 2. Başkan Albayrak ise, "Hocamız da tweet attı, hiçbir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN DA AÇIKLAMA!

Toplantı sonrası Galatasaray Kulübü'nden 'Kenetlenen başka Galatasaray yok' başlığıyla bir yazı yayınlandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün saat 15.30'da Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim, Türk Telekom Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleşmiştir. Gündemdeki konuların, bazı asılsız iddiaların ve kısa vadeli planların ele alındığı görüşme, kulübümüz menfaatleri çerçevesinde karşılıklı mutabakatla tamamlanmıştır.

Görüşmede 2020-2021 futbol sezonunu şampiyonlukla tamamlayacağımız inancı ve heyecanı pekiştirilmiştir.

23. şampiyonluğumuz için tüm camiamızı birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut halinde hareket etmeye davet ediyoruz.

Bu yol ŞAMPİYONLUK yolu!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.