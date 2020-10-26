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'a Henry Onyekuru'dan transfer müjdesi! İşte o tarih

'da kiralık olarak forma giydikten sonra Monaco'ya geri dönen Henry Onyekuru, Fransız ekibinde şans bulamıyor. Teknik direktör Niko Kovac'ın gözüne giremeyen Nijeryalı futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılması gündeme geldi. Galatasaray'ın genç oyuncu için devre arası transfer döneminde devreye gireceği kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 13:56
Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan transfer müjdesi! İşte o tarih

Geçtiğimiz sezon devre arasında 'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü. Yeni hocası Niko Kovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü.

Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında göre alsa da Kovac'ın da radarından çıktı.

Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

GALATASARAY YENİDEN GİRİŞİMDE BULUNACAK!
Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı 'in açık kapı bıraktığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek.

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