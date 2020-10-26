Galatasaray'a Henry Onyekuru'dan transfer müjdesi! İşte o tarih

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Henry Onyekuru, lig bitmeden takımı Monaco'ya geri dönmüştü. Yeni hocası Niko Kovac'ı etkilemeyi başaramayan Nijeryalı oyuncuya devre arasında yine transfer yolu göründü.

Monaco'da teknik direktörler Jardim ve Moreno'nun gözüne giremeyen Onyekuru, sezonun ilk maçlarında göre alsa da Kovac'ın da radarından çıktı.

Fransız basını, Onyekuru'nun gelişim kaydedemediğini ve Ocak'ta çok büyük ihtimalle kiralık olarak gönderileceğini yazdı.

GALATASARAY YENİDEN GİRİŞİMDE BULUNACAK!

Hızlı kanat oyuncusuna ihtiyacı olan Galatasaray'ın Onyekuru için yeniden girişimde bulunacağı Fatih Terim'in açık kapı bıraktığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması konusunda Fransız kulübüyle bir görüşme daha gerçekleşecek.