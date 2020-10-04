Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan flaş Belhanda kararı! Ayrılıyor mu?

Transfer döneminin son saatlerine girilirken, Galatasaray'da derin bir sessizlik hakim... Özellikle takımdan ayrılacağı konuşulan Babel ve Belhanda gibi isimlerle ilgili net bir gelişme yaşanmaması dikkat çekti.

BELHANDA NICE İLE ANLAŞTI AMA...

Sarı-kırmızılılarda aldığı yüksek maaş ve ortaya koyduğu futbol nedeniyle zaman zaman eleştirilerin hedefi haline gelen Belhanda'ya transferin son günlerinde eski takımı Nice talip olmuştu. Hatta Faslı yıldız, Fransız kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Ancak transferin 'zaman' engeline takıldığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, yıllık 3 milyon 350 bin euro kazanan Belhanda için 2 milyon euro bonservis bedeli öneren Nice'in teklifine sıcak bakmasına rağmen, yıldız ismin yerine kısa sürede aynı kalitede bir futbolcu bulamayacağını düşünüyor.

Yönetimin bu nedenle transfere izin vermeyeceği ve Belhanda'nın en azından devre arasına kadar takımda kalabileceği belirtiliyor.