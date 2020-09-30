Galatasray maçı Teve2'de şifresiz mi yayınlanacak? Teve2 Digitürk, D-Smart, Türksat ve Tivibu'da kaçıncı kanalda?

Temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda İskoç ekibi Glasgow Rangers ile kozlarını paylaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda maçın Teve 2 kanalından yayınlanacağını açıkladı.
GLASGOW RANGERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Glasgow Rangers - Galatasaray maçı 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 21:45'te Teve 2'den canlı yayınlanacak.
TEVE2 FREKANS BİLGİLERİ
42 ⁰ DOĞU (SD) 12034 V (DİKEY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6
42 ⁰ DOĞU (HD) 12245 H (YATAY) SYMBOL RATE 27500 FEC.5/6 Modülasyon DVB S2-8PSk
TEVE2 HANGİ PLATFORMDA KAÇINCI KANALDA?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal