Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. eleme turunda Hırvatistan takımlarından Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, tek maçlı eleme sistemine tabii tutulacak. Bu mücadeleyi kazanan taraf, adını paly-off turuna yazdıracak. Bir önceki turda Azerbaycan temsilcisi Netfçi Bakü deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, 3. elemeyi de geçerek play-off'a çıkmayı hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Marcelo Saracchi ve uzun bir süredir tedavi gören Fernando Muslera bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Hajduk Split'i konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

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FATİH TERİM: MAÇI ÇOK ÖNEMSİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç yarınki (bugünkü) maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne Medipol Başakşehir ne Neftçi ne de Gaziantep FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız" diye konuştu.