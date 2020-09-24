Haberler Galatasaray Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'nde heyecan, 3. eleme turu karşılaşmalarıyla sürüyor. Turnuvada yer alan temsilcilerimizden , bu akşam Hırvat ekibi 'i konuk edecek. Kritik mücadele, corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Tek maç üzerinden yapılacak müsabakada kazanan taraf tur atlayacak. Galatasaray'da bu karşılaşmada Emre Akbaba, ve sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bir önceki turda temsilcisi 'yü eleyen sarı-kırmızılı takım adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Peki, Galatasaray-Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde hangi oyuncular var? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 11:34
Galatasaray Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'ndeki temsilcilerimizden , 3. eleme turunda Hırvatistan takımlarından ile karşı karşıya geliyor. Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, tek maçlı eleme sistemine tabii tutulacak. Bu mücadeleyi kazanan taraf, adını paly-off turuna yazdıracak. Bir önceki turda temsilcisi deplasmanından galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, 3. elemeyi de geçerek play-off'a çıkmayı hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, ve uzun bir süredir tedavi gören bu maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY-HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Hajduk Split'i konuk edeceği maç bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşma, 'dan canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Hajduk Split maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

FATİH TERİM: MAÇI ÇOK ÖNEMSİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü , UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle yapacakları maçı önemli gördüklerini ve sahaya diri bir kadroyla çıkacaklarını dile getirdi.

'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Avrupa Ligi'ne önem verdiğini belirterek, "Ben Avrupa ya da dünyada yapılacak her maça büyük önem veriyorum. Şimdi bizim için en önemli maç yarınki (bugünkü) maçtır. Perşembe ve pazar günü oynayan bazı arkadaşlarımızın daha iyi randıman verebilmeleri için dinlenmeleri gerekiyor. Bunun hesabı içerisindeyim. Yoksa çıkaracağım takım ne ne Neftçi ne de FK maçındaki takım olacak. Bunu doğru orantılamamız lazım. Maçı çok önemsiyorum, daha diri ve hesaplamalarda aynı iş gücü düşmesi planlanan bir kadro da çıkabilir. Açıkçası burayı geçip, sonra dışarıda oynayacağımız diğer eleme maçında grupları arayacağız" diye konuştu.

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