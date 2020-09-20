Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Seri olmazsa o geliyor! 22'lik orta saha...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasının yanında Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşılaşan Galatasaray rakibini 3-1 ile geçerek hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirmeyi başarmıştı.

Öte yandan 5 Ekim tarihine kadar süren transfer tescil sezonu öncesi çalışmalarına da hız kesmeden sürdüren sarı-kırmızılılarda Terim, kadroya yeni katılan çoğu isimden aldığı performanstan da oldukça memnun…

Birçok isimle de temaslarına devam eden Aslan'da taraftarın da transfer için yönetime baskı yaptığı mevkilerden biri olan orta saha için ise girişimler sürerken, geçtiğimiz günlerde Başkan Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunurken, "İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hal böyle olunca bu mevki için çalışmalarına hız veren Galatasaraylı kurmaylar, birçok isimle temas kurmayı sürdürürken, Portekiz basınının önde gelen basın organlarından olan ABOLA'dan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce de ismi Galatasaray ile anılan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Idrissa Doumbia için, 'Geçen sezon birçok maçta forma giyen Idrissa Doumbia planlar arasında yer almıyor ve Türkiye'den Galatasaray kulübüne oldukça yakın' ifadelerine yer verildi.

Sporting Lisbon teknik patronu Ruben Amorim, yeni sezon öncesi Doumbia'yı kampa götürmezken, Galatasaray'ın Jean Michael Seri ile anlaşılamaması durumunda oyuncu ile temasa geçmesi bekleniyor.