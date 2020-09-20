Galeri Galatasaray Tavırlarıyla Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Yıldız isim gönderiliyor...

Tavırlarıyla Fatih Terim'i çılgına çevirdi! Yıldız isim gönderiliyor...

Sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Takıma yapılan takviyelerin iyi performanslar göstermesi Terim'in yüzünü güldürürken, kadroda yaşanan şişme sonrası bazı isimlerle yollar ayrılma arefesinde... Bu isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Neftçi Bakü karşısında oynanan mücadeledeki tavırlarıyla Fatih Terim'i kızdıran o isim... İşte detaylar ve son dakika Galatasaray transfer haberleri...