Suudi Arabistan'ın Akhbarak gazetesi, Al Hilal Başkanı Fahd bin Nafel'in yaptığı, "Bu yaz transferde 5 önemli isimler anlaşma imzalayacağız" açıklaması üzerine bir haber yayımladı. Al Hilal'ın Henrique, Roger Guides ve Alex Gradel'in yanı sıra Younes Belhanda ile görüştüğü ifade edildi. Beşinci ismin ise tüm Arabistan futbolu için sürpriz olacağını yazdı. Bir süredir Belhanda'nın bir Arap takımı ile görüştüğü belirtiliyor ancak isim verilmiyordu.
Belhanda’yı isteyen takım Al Hilal
Suudi Arabistan'ın Akhbarak gazetesi, Al Hilal Başkanı Fahd bin Nafel'in yaptığı, "Bu yaz transferde 5 önemli isimler anlaşma imzalayacağız" açıklaması üzerine bir haber yayımladı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50