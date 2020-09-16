Haberler Galatasaray Belhanda’yı isteyen takım Al Hilal

’yı isteyen takım

 Arabistan'ın Akhbarak gazetesi, Başkanı Fahd bin Nafel'in yaptığı, "Bu yaz transferde 5 önemli isimler anlaşma imzalayacağız" açıklaması üzerine bir haber yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:48 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Belhanda’yı isteyen takım Al Hilal

Arabistan'ın Akhbarak gazetesi, Başkanı Fahd bin Nafel'in yaptığı, "Bu yaz transferde 5 önemli isimler anlaşma imzalayacağız" açıklaması üzerine bir haber yayımladı. Al Hilal'ın Henrique, Roger Guides ve Alex Gradel'in yanı sıra Younes ile görüştüğü ifade edildi. Beşinci ismin ise tüm Arabistan futbolu için sürpriz olacağını yazdı. Bir süredir Belhanda'nın bir Arap takımı ile görüştüğü belirtiliyor ancak isim verilmiyordu.

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