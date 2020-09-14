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Titiz davranıyoruz

, transferle ilgili soruları yanıtladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:16 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Titiz davranıyoruz

İkinci Başkan , mali konularda her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, maliyeti düşük transferler yapmak istediklerini söyledi. Bu düşüncelerinden asla taviz vermeyeceklerini kaydeden Albayrak, " taraftarları merak etmesin. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız değerli futbolcumuz var. İnşallah ona bir tane daha eklemenin çabası içindeyiz" şeklinde konuştu. Albayrak, 'yla ilgili bir soru üzerine, "Galatasaray'da çok iyi oynayan futbolcular da oynamayan futbolcular da satıldı. İyi oynadığı için gidecek ya da gitmeyecek diye bir şey yok" diye konuştu.

Albayrak, Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini ancak kulübünün izin vermediğini dile getirdi.