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11 Eylül 2020, Cuma
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Yılın en iyisi Donk

Yılın en iyisi Donk

Geçen sezon Terim'in jokeri olan , 1905 Galatasaraylı Yönetici ve (1905 GSYİAD) tarafından "'da " ödülüne layık görüldü.

Geçen sezon Terim'in jokeri olan , 1905 Galatasaraylı Yönetici ve (1905 GSYİAD) tarafından "'da " ödülüne layık görüldü. Hollandalı futbolcuya ödülü Dernet Başkanı İbrahim Hatipoğlu takdim etti.
  1. 11.9.2020
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