Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Gaziantep FK'yı konuk edecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını da merak ediyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 12 Eylül saat 20:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ KİM?

BAHATTİN ŞİMŞEK(Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

TURGUT DOMAN(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)MURAT YAMAK(Temsilci)

SURURİ SAYDAM(Temsilci)

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ(Temsilci)

KAPTAN 9 YIL SONRA YUVASINA DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı takımda bir dönem kaptanlık yapan Arda Turan, 9 yıl sonra Galatasaray'a döndü.

Altyapıdan çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Arda, 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer oldu. İspanya'da gösterdiği performansla 2015'te Barcelona'ya transfer olan Arda, sonrasında kariyerinde büyük düşüş yaşadı.

Barcelona'da 2,5 sezon geçiren Arda, 2018 Ocak'ta Medipol Başakşehir'e kiralandı. Bu yılın ocak ayında turuncu-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

KASASINDAN 675 BİN EURO ÇIKTI

Galatasaray, kadrosuna kattığı 6 futbolcu için bonservis ücreti ödemezken sadece Etebo için 675 bin avro kiralama bedeli verdi.

Süper Lig takımları içinde en yüksek harcama limitine sahip olmasına rağmen transferde tutumlu davranan sarı-kırmızılılar, özellikle bonservis ücreti bulunmayan futbolculara yöneldi.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile bonservis ücreti olmadan sözleşme imzaladı. Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer edilen kaleci Fatih Öztürk için de herhangi bir ücret ödemedi.

Galatasaray, şu ana kadar yaptığı transferden sadece Etebo için para verdi. Nijeryalı oyuncunun kiralanması için sarı-kırmızılıların kasasından 675 bin avro çıktı.

DOKUZ FUTBOLCU GİTTİ

Galatasaray'da geçen sezon forma giyen 9 futbolcu ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon kiralık olarak top koşturan Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Florin Andone ve Mario Lemina takımlarına döndü. Sözleşmesi biten Mariano Filho ve Yuto Nagatomo ile devam edilmedi.

Son 1,5 sezondur Suudi Arabistan'ın El-Nassr takımında kiralık olarak oynayan Maicon Roque de 1 milyon 430 bin avro bonservis bedeliyle bu takıma transfer oldu.

Bir sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'a döndü.

2011'de geldiği Galatasaray'da büyük başarılar yaşayan kaptan Selçuk İnan da futbolu bıraktı. Selçuk, teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.

ÜÇ HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 hazırlık maçı oynadı.

İlk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımı İstanbulspor ile karşılaşan Galatasaray, karşılaşmayı Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 kazandı.

İkinci hazırlık müsabakasında yine aynı ligde Ümraniyespor'u konuk eden sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan Radamel Falcao ve Ömer Bayram'ın golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Son hazırlık maçında ise Süper Lig'in yeni takımı Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın tek golü, 3 bin 325 gün sonra Türk Telekom Stadı'na sarı-kırmızılı formayla çıkan Arda Turan'dan geldi.