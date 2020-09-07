Son dakika: Galatasaray yeni transferi Oghenekaro Etebo'yu KAP'a bildirdi!

Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu.

Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltmişti. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istedi. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CİMBOM, ETEBO'YU KAP'A BİLDİRDİ!

Kısa süre sonra bu ismin Stoke City'de forma giyen Oghenekaro Etebo olduğu ortaya çıkarken, Nijeryalı orta saha oyuncusu, Cimbom'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha sonra Etebo ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Stoke City'den 1 yıllığına kiralanan Etebo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.

OGHENEKARO ETEBO KİMDİR?

9 Kasım 1995'te Nijerya'da doğan Etebo, futbola ülkesini takımlarından Warri Wolves'ta başladı. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde daha önce Feirense, Las Palmas, Stoke City ve Getafe takımlarının formasını giydi. Nijerya Milli Takımı'yla da 31 maça çıkan Etebo, 2 gol kaydetti. Son olarak La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Nijeryalı kariyerinde ise toplamda 160 maça çıktı ve 14 gol atıp 7 asist yaptı.