Son dakika: Galatasaray yeni transferi Oghenekaro Etebo'yu KAP'a bildirdi!
Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığına dair bir paylaşımda bulunmuştu. Bu ismin Stoke City'de forma giyen Etebo olduğu öğrenilirken, yıldız orta saha oyuncusu İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı takım, Nijeryalı futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, resmi mobil uygulamasından yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulunmuştu.
Söz konusu paylaşımda yeni transfere ilk olarak Türkçe "Merhaba" yazan Galatasaray whatsapp hesabı, daha sonra İngilizce olarak, "Biniş kartını aldın mı?" sorusunu yöneltmişti. Yeni transfer bu soruya, "Evet" yanıtını verirken, Cimbom futbolcudan biniş kartının fotoğrafını istedi. Futbolcunun fotoğrafı atmasının ardından ise Galatasaray hesabı, "Muhteşem! Seni İstanbul'a bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
CİMBOM, ETEBO'YU KAP'A BİLDİRDİ!
Kısa süre sonra bu ismin Stoke City'de forma giyen Oghenekaro Etebo olduğu ortaya çıkarken, Nijeryalı orta saha oyuncusu, Cimbom'a imza atmak üzere İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, daha sonra Etebo ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Stoke City'den 1 yıllığına kiralanan Etebo, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacak.
OGHENEKARO ETEBO KİMDİR?
9 Kasım 1995'te Nijerya'da doğan Etebo, futbola ülkesini takımlarından Warri Wolves'ta başladı. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde daha önce Feirense, Las Palmas, Stoke City ve Getafe takımlarının formasını giydi. Nijerya Milli Takımı'yla da 31 maça çıkan Etebo, 2 gol kaydetti. Son olarak La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Nijeryalı kariyerinde ise toplamda 160 maça çıktı ve 14 gol atıp 7 asist yaptı.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 17:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray yeni transferi Oghenekaro Etebo'yu KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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