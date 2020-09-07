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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’da da aynısını yaparsan!

Galatasaray’da da aynısını yaparsan!

Besic ile gazeteciler arasındaki tartışma ilginç bir yere vardı

İki orta saha transferi yapması beklenilen 'ın Muhamed Besic'le ilgilendiği ortaya çıktı. Hem de çok sürpriz bir şekilde... Besic, 'da Bosna Milli Marşı çalındığı sırasında hareket ettiği için tepki çekerken Boşnak gazetecilerin hışmından da kurtulamadı. Üstüne de bir muhabir, "Dünyada maçlardan önce milli marş okunan tek ülke… Galatasaray'a gittiğinde aynısını yaparsan çok sert tepki alacağını biliyor musun?" diye sordu. Besic'in cevabı, "Ben hiçbir marşa saygısızlık yapmam" şeklinde olurken bu diyaloğun ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi.

TAKIM ARIYOR
Bir yıl sözleşmesi kalan Besic, Everton kariyerini genelde kiralık geçirdi. 2014 yılında Ferencvaros'tan kiralandıktan sonra 3 sezon takımda kalabildi. Ardında da Middlesbrough (iki sezonluğuna) ve Sheffield'a verildi. Bu sezon için de yeni bir takımla anlaşması bekleniyor.
  1. 7.9.2020
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