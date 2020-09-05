Mustafa Cengiz'den Galatasaray taraftarına transfer müjdesi!
Katıldığı bir canlı yayında orta sahaya transfer konusuna değinen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" sözleriyle müjdeli haberi verdi.
CBC Sport televizyonunda yer alan ve Perviz Musayev ile Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı Türkiye'den Futbol programına telefonla konuk olan Mustafa Cengiz, Azerbaycan halkına ve Netfçi Bakü taraftarlarına selam göndererek sözlerine başladı.
Netfçi eşleşmesini değerlendiren başkan Cengiz, "Hem kardeşinizle maç yapacaksınız, hem de galip veya mağlup olacaksınız. İki duygu bir arada. Şükür ki bize sizinle maç yapmak nasip oldu. Biz bundan çok mutluyuz. Bizim oynadığımız takım, en yakın kardeşimiz. Türk kardeşlerimiz, Azeri kardeşlerimiz. Netfçi'nin her zaman başarılı olmasını isterim. İran'da da Tractor çok başarılı oldu, mutlu olduk. Bu maçtan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
"ÖZ KAYNAKLARIMIZA DÖNMEMİZ GEREKİR"
"Azerbaycan'dan oyuncu transfer etmeyi düşünür müsünüz" sorusuna yanıt veren Cengiz, "Bizim öz kaynaklarımıza dönmemiz gerekir. Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a... Bizim scout ekiplerimizin incelemesi gerekir. İnşallah bu yönde çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
"TAM MÜKEMMELE ASLA ULAŞAMAZSINIZ"
Orta sahaya transfer konusuna da değinen Cengiz, "İnsanlar mükemmeli bulmak için mücadele veriyor, tam mükemmele asla ulaşamazsınız. Fakat biz santrfor yokken ligin en çok golünü attık, defans yok dendi, ligin en az gol yiyen takımı olduk. Orta sahayla ilgili çalışmalarımız var, inşallah taraftarı mutlu edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
- 05.09.2020
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