Haldun Üstünel'den flaş sözler! "Fenerbahçe yanımıza dahi yaklaşamaz"

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan ve 'transfer sihirbazı' lakabıyla anılan Haldun Üstüne Hürriyet'e konuştu.

Galatasaray'a dönme ihtimaliyle ilgili Haldun Üstünel, "Her Galatasaraylının gönlünde Galatasaray'a hizmet etmek olduğu için yöneticilik ve başkanlık hepimizin hayalinde olan bir gerçek. Bu, bütün Galatasaraylıların hayalidir" dedi.

"MUSTAFA CENGİZ VE YÖNETİMİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak yönetimini başarılı olduğunu dile getiren Üstünel, "Sayın başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak elinden gelen her şeyi yapıyor. Hele ki bu yaşadığımız süreçte! Ben eleştirilerin fazla abartıldığını düşünüyorum. Galatasaray camiasının bu yönetim ya da bir sonraki, artık göreve seçilen yönetimlerin Galatasaray için rahat çalışabilmesi adına önünü açması gerekiyor. En azından görev süreçlerini tamamlamaları için. Ne kadar rahat, huzurlu çalışırlarsa o kadar başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bence elinden geldiği derecede, şartları zorlayarak kulübe hizmet etmeye çalışıyorlar. Ben gönülden destekliyorum kendilerini." diye konuştu.

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Kendisinin zamanında transfer görevini başarılı yönetmesi ve Cengiz yönetimine sık sık transfer eleştirisi yapılmasıyla ilgili ise eski yönetici, "Bana o dönemde sayın Adnan Polat 'sihirbaz' lakabı koydu. Beni onore etti. Aslında ben sihirbaz değilim. Sihir bende değil sihir Galatasaray'da. Beni başarılı görüyorlarsa takdir Galatasaray taraftarınındır. Ben Galatasaray yönetimini başarısız bulmuyorum. Çünkü şu anda Galatasaray'da farklı bir süreç yaşanıyor. Harcama limitleri olsun, UEFA FFP kriterleri ve kısıtları olsun, kulüp içinde yaşanan yapısal reform süreci olsun…Bu yıl ince eleyip sık dokumalıyız, Çok doğru, nokta transferler yapmamız gerekli. Bundan ötürü Galatasaray taraftarının çok aceleci bir beklenti içinde olmamasını tavsiye ediyorum. Doğru transferler ile bütçeyi aşmamak da gerekiyor. Bunu kimse unutmasın.Elinden geldiği derecede bütçeyi küçülterek transfer yapma çabası içinde Galatasaray yönetimi. Belki ağır adımlar atıyorlar ama emin adımlar atmak lazım! Transfer yapmak ile şampiyonluk ya da başarı gelmiyor. Rakiplerimiz çok fazla transfer yapıyor ancak bu zamana kadar çok şahit olduk başarının transferle gelmediğini ve hep beraber göreceğiz! Önemli olan transfer yapmak değil takım kurmak! Takım iskeletini kurmak ayrı bir meziyet." ifadelerini kullandı.

ARDA TURAN'IN GERİ DÖNÜŞÜ

Arda Turan'ın yıllar sonra geri dönüşüne değinen Haldun Üstünel, "Galatasaray kulübü vefalı davrandı Arda'ya! Galatasaray camiası bir evladına sahip çıkmıştır. Hatasıyla, sevabıyla Arda'yı kucaklamamız, sonuna kadar destek olmamız gerekiyor. Arda'yı asla kaybetmememiz ve kazanmamız gerekli Galatasaray olarak ve taraftarımızdan bunu istirham ediyorum. Arda, Galatasaray'ın ona verdiği şansı çok iyi değerlendirmeli. Arda'nın büyük bir hırsı vardır. İnşallah o eski günlerine kavuşur ve biz de zevkle Arda'yı seyrederiz." yorumunda bulundu.

FENERBAHÇE REKABETİ

Fenerbahçe rekabetinde farkın açıldığını vurgulayan Üstünel, "Kupa ve şampiyonluk açısından son 20 senedir bir Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti mevzu bahis değil! Çünkü Galatasaray arayı çok açtı. Sonuçlar, kupalar ortada. Fenerbahçe'yi bu konuda rakip olarak da görmüyorum. Birbirini yenmek açısından derseniz. O açıdan da Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı başarılıdır. O başarı da geçen yıl bozuldu. O büyüyü bozduk en sonunda. Rekabet olarak Fenerbahçe'nin en büyük dayanağı o idi. Kupa almak, şampiyonluk açısından Fenerbahçe yanımıza dahi yaklaşamaz. Fatih hocanın da bunda payı çok büyük…" şeklinde konuştu.

FLAŞ HARCAMA LİMİTİ SÖZLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan harcama limitlerine Fenerbahçe'nin uymaması durumunda ceza yazılması gerektiğini söyleyen Haldün Üstünel, "Çok abartılı çıkışlara imza atmasına rağmen başka kulüp başkanlarına verilen cezaları görüyoruz! Federasyonun uyguladığı, kişiye göre cezalar, yaptırımlar çok fark ediliyor. Bazı isimlere çok toleranslı davranılıyor. Federasyonun adaletli olması gerekli. Örneğin Fenerbahçe kuralları hiçe sayarak transferlere imza attı. Eğer limit konusunda yükümlülükleri yerine getiremezse TFF başkanı Nihat ağabey eski Fenerbahçeli de olsa kuralları uygulamalı, yerine getirmesi gerekiyor. Bursaspor'a, Eskişehir'e uygulanan kurallar, verilen cezalar aynı şekilde Fenerbahçe'ye de, Beşiktaş'a da, Galatasaray'a da uygulanması gerekiyor. Eğer çifte standart yoksa, adalet varsa kuralı çiğneyen kimse cezası verilmeli. Limit aşımları konusunda TFF adil davranmalı." dedi.