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02 Eylül 2020, Çarşamba
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KAP sırası Kerem’de

KAP sırası Kerem’de

Aslan'ın ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan 'nun bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Aslan'ın ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan 'nun bugün resmen açıklanması bekleniyor. Sözleşmesi 1 Eylül itibariyle geçerli olan Kerem için son kulübü Erzincanspor'a futbolcunun oynadığı dönemdeki vergilerin yatırıldığı öğrenildi. Kerem'e yıllık 500 bin TL maaş, 1 milyon TL de imza parası verilecek.
  1. 2.9.2020
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