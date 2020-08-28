Christian Luyindama'dan flaş yanıt! Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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'dan flaş yanıt! ...

Christian Luyindama'dan flaş yanıt! Fatih Terim...

Uzun süreli sakatlığın ardından sahalara geri dönen 'ın Kongolu yıldızı , taraftarların sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?" sorusuna "" yanıtını verdi. İşte Luyindama'nın o sözleri...

Geçtiğimiz sezon Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak çapraz bağları kopan ve uzun süreli sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, taraftarların sorularını yanıtladı.

Luyindama'nın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?

Luyindama: Aile kardeşim.

Galatasaray'a gelme nedenin nedir?

Luyindama: Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile.

Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

Luyindama: .

Defansta örnek aldığın oyuncu kim?

Luyindama: Carles Puyol

Ronaldo mu, Messi mi?

Luyindama: Ronaldo.

Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?

Luyindama: .

Müslüman mısın?

Tanrı'nın bir evladıyım.

PES mi FIFA mı?

.

Afrikalı idolün kim?

Mputu Tresor

Drogba mı, Eto'o mu?

Falcao.

  1. 28.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 23:45
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