Christian Luyindama'dan flaş yanıt! Fatih Terim...
Uzun süreli sakatlığın ardından sahalara geri dönen Galatasaray'ın Kongolu yıldızı Christian Luyindama, taraftarların sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?" sorusuna "Fatih Terim" yanıtını verdi. İşte Luyindama'nın o sözleri...
Geçtiğimiz sezon Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı mücadelede sakatlanarak çapraz bağları kopan ve uzun süreli sakatlığının ardından yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayan yıldız oyuncu, taraftarların sorularını yanıtladı.
Luyindama'nın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:
Senin için Galatasaray'ın anlamı nedir?
Luyindama: Aile kardeşim.
Galatasaray'a gelme nedenin nedir?
Luyindama: Harika bir takım, stattaki atmosfer başka takımlarla kıyaslanamaz bile.
Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
Luyindama: Galatasaray.
Defansta örnek aldığın oyuncu kim?
Luyindama: Carles Puyol
Ronaldo mu, Messi mi?
Luyindama: Ronaldo.
Kariyerindeki en iyi teknik direktör kim?
Luyindama: Fatih Terim.
Müslüman mısın?
Tanrı'nın bir evladıyım.
PES mi FIFA mı?
FIFA.
Afrikalı idolün kim?
Mputu Tresor
Drogba mı, Eto'o mu?
Falcao.
- 28.08.2020
- Güncelleme: 28.08.2020 23:45
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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