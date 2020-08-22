SMS servisini çökerttiler!
Galatasaray'da kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen SMS servisi çöktü.
Galatasaray, resmi mobil uygulamasını yurt dışından sonra Türkiye'de de hayata geçirdi. Kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen SMS servisi çöktü. Bir taraftarın aylık abonelik fiyatı 19.99 TL, yıllık ise 149.99 TL olarak belirlendi.
HEDEF 100 MİLYON
Sarı-kırmızılılar uygulamayı aktif hale getirdikten sonra taraftarlar bir anda yüklenince aksaklıklar yaşandı. Taraftarlar sosyal medyadan şikayetlerini ifade edince, eski Ali Sami Yen'de daha önce yapılan "Kapalı tribün sakin" anonsunun sözleri paylaşıldı. Bu uygulamadan masraflar çıkıldığında yıllık 100 milyon TL'lik net gelir beklediği öğrenildi.
- 22.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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