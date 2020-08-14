Ergül Eroğlu gerı döndü

Kadın Voleybol Takımı'nda ise üç oyuncu ile anlaşıldı. Orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ile 1 yıl, tecrübeli pasör Nilay Karaağaç'la ise 2 sezonluk sözleşme imzalandı. Cimbom'un eski voleybolcusu orta oyuncu Ergül Eroğlu yeniden 1 yıllığına kadroya katıldı.