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14 Ağustos 2020, Cuma
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gerı döndü

Ergül Eroğlu gerı döndü

Kadın 'nda ise üç oyuncu ile anlaşıldı. Orta oyuncu ile 1 yıl, tecrübeli pasör 'la ise 2 sezonluk sözleşme imzalandı. Cimbom'un eski voleybolcusu orta oyuncu yeniden 1 yıllığına kadroya katıldı.

Kadın 'nda ise üç oyuncu ile anlaşıldı. Orta oyuncu ile 1 yıl, tecrübeli pasör 'la ise 2 sezonluk sözleşme imzalandı. Cimbom'un eski voleybolcusu orta oyuncu yeniden 1 yıllığına kadroya katıldı.

  1. 14.8.2020
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