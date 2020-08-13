Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray idmanında Kerem Aktürkoğlu sürprizi... Sarı-kırmızılı takımın her konuda anlaşma sağladığı ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı. İşte o kare...
Transferde gaza basan Galatasaray'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Özellikle yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı. Anagold 24 Erzincanspor'dan transfer edilen ancak resmi olarak henüz açıklanmayan genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı.
İşte o kare...
- 13.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.