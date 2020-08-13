Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...

Transferde gaza basan Galatasaray'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Özellikle yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna kattı. Anagold 24 Erzincanspor'dan transfer edilen ancak resmi olarak henüz açıklanmayan genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı.

İşte o kare...