Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...

Galatasaray'ın yeni transferi idmanda! Henüz açıklanmamıştı...

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren idmanında sürprizi... Sarı-kırmızılı takımın her konuda anlaşma sağladığı ancak transferi henüz resmi olarak açıklanmayan genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı. İşte o kare...

Transferde gaza basan 'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Özellikle yerli isimlere yönelen sarı-kırmızılılar, , Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç'ın Muhammed 'nu da kadrosuna kattı. Anagold 24 Erzincanspor'dan edilen ancak resmi olarak henüz açıklanmayan genç yıldız adayı antrenmanda yer aldı.

İşte o kare...

  1. 13.08.2020
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