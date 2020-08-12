Son dakika: Emre Kılınç resmen Galatasaray'da!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından Emre Kılınç'ı da resmen kadrosuna kattı. Bu sezonki 3. transferini gerçekleştiren sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Son dakika transfer haberleri...
Transferde atağa kalkan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Kılınç'ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.
Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.
İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.
Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz.
MAAŞI DA AÇIKLANDI
Galatasaray, Emre Kılınç'ın sözleşme detaylarını ve alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte o rakamlar:
2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti
2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti
2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti
TOPLAM: 36 MİLYON 850 BİN TL
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 19:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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