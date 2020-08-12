Son dakika: Emre Kılınç resmen Galatasaray'da!

Transferde atağa kalkan Galatasaray, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın ardından bir yıldızı daha renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emre Kılınç'ın transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

23 Ağustos 1994 tarihinde Sakarya'da doğan Emre Kılınç, Boluspor altyapısında başladığı kariyerini bu kulübün A takımında sürdürerek 2016-2017 ara transfer sezonunda Sivasspor'a transfer oldu.

Sivasspor'da geçirdiği üç sezonda gösterdiği başarılı performans grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Emre Kılınç, Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırılarak, 7 Eylül 2019'da ilk kez A Milli formayı giydi.

İki kanatta ve forvet arkası mevkilerinde oynayabilen Emre Kılınç, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de çıktığı 28 karşılaşmada 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Emre Kılınç 31 resmi maçta 9 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Emre Kılınç'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılar diliyoruz.

MAAŞI DA AÇIKLANDI

Galatasaray, Emre Kılınç'ın sözleşme detaylarını ve alacağı ücreti Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İşte o rakamlar:

2020-2021 sezonu için net 11.350.000 TL sabit transfer ücreti



2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti



2022-2023 sezonu için net 8.500.000 TL sabit transfer ücreti



2023-2024 sezonu için net 9.000.000 TL sabit transfer ücreti

TOPLAM: 36 MİLYON 850 BİN TL