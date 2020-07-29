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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Başkan gönülsüz

Başkan gönülsüz

Başkan 'in geçtiğimiz sezon devre arasında olduğu gibi 'ın dönüşüne olumsuz baktığı öğrenildi.

Başkan 'in geçtiğimiz sezon devre arasında olduğu gibi 'ın dönüşüne olumsuz baktığı öğrenildi. Cengiz'in takımı gençleştirme operasyonu için teknik heyete destek verdiği ancak Arda konusunda aynı yerde olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun da "'a dönüyor musun" şeklindeki sorulara "Değişen bir şey yok" yanıtı verdiği öğrenildi.
  1. 29.7.2020
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