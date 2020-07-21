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21 Temmuz 2020, Salı
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’ya ne gerek vardı!

Falcao’ya ne gerek vardı!

'ın eski file bekçisi , sarı-kırmızılı takımın forvet transferinde hatalı yol izlediğini söyledi.

'ın eski file bekçisi , sarı-kırmızılı takımın forvet transferinde hatalı yol izlediğini söyledi. Radyospor'da soruları yanıtlayan Demirbaş, "'ya ne gerek vardı? Kumaşı iyi ancak bitmiş. Hagi ve Drogba'da bu tuttu, her futbolcuda bu tutmaz. Diagne'ye ayıp ettiler" diye konuştu.
  1. 21.7.2020
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