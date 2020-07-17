Real Madrid'in şampiyonluğunu böyle gördüler! Galatasaray...
İspanyol devi Real Madrid, ligin bitimine 1 hafta kala 34. şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-beyazlı ekibin bu zaferi, Fransız basınında da geniş yer bulurken teknik direktör Zinedine Zidane'la ilgili bir analizde yer alan Galatasaray detayı dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga'da 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, kupayı kaldırdı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.
Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.
"ZIDANE'IN KADERİ GALATASARAY MAÇLARINDA DEĞİŞTİ"
Bu arada Fransa basını Real Madrid'in şampiyonluğuna geniş yer ayırırken, L'Equipe eflatun-beyazlı ekibin hocası Zinedine Zidane için ayrı bir parantez açtı. Sezonda inişli çıkışlı bir grafik sergilenmesine rağmen mutlu sona ulaşan Fransız çalıştırıcı için hazırlanan haberde, "Ekim ayında Real Madrid'den ayrılma noktasına gelen Zidane'ın kaderi, Galatasaray'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra değişti" ifadelerine yer verildi.
Bilindiği gibi Galatasaray, Devler Ligi'nde İspanyol ekibiyle aynı grupta yer almıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç Real'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Santiago Bernabeu'daki mücadelede ise temsilcimiz rakibine 6-0 mağlup olmuştu.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Real Madrid'in şampiyonluğunu böyle gördüler! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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