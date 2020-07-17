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17 Temmuz 2020, Cuma
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'in şampiyonluğunu böyle gördüler! ...

Real Madrid'in şampiyonluğunu böyle gördüler! Galatasaray...

İspanyol devi , ligin bitimine 1 hafta kala 34. şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-beyazlı ekibin bu zaferi, Fransız basınında da geniş yer bulurken teknik direktör 'la ilgili bir analizde yer alan detayı dikkat çekti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya 'da 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden , kupayı kaldırdı.

Stadı'nda yapılan tadilattan dolayı yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını döneminde maçlarını, antrenman tesisleri içindeki Stadı'nda oynayan Real Madrid, Villarreal'i 2-1 yenerek ilan ettiği şampiyonluğunu boş tribünlerin önünde kutladı.

Tarihinde ilk defa A takım maçlarını oynadığı Alfredo Di Stefano Stadı'nda şampiyonluğunu kutlayan Real Madrid'de "şampiyonlar 34" yazılı tişört giyen futbolcular, hazırlanan standın önünde kupayı kaldırarak birbirlerini tebrik etti.

"ZIDANE'IN KADERİ GALATASARAY MAÇLARINDA DEĞİŞTİ"

Bu arada basını Real Madrid'in şampiyonluğuna geniş yer ayırırken, L'Equipe eflatun-beyazlı ekibin hocası için ayrı bir parantez açtı. Sezonda inişli çıkışlı bir grafik sergilenmesine rağmen mutlu sona ulaşan Fransız çalıştırıcı için hazırlanan haberde, "Ekim ayında Real Madrid'den ayrılma noktasına gelen Zidane'ın kaderi, 'la oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra değişti" ifadelerine yer verildi.

Bilindiği gibi Galatasaray, Devler Ligi'nde İspanyol ekibiyle aynı grupta yer almıştı. Stadyumu'nda oynanan maç Real'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken Santiago Bernabeu'daki mücadelede ise temsilcimiz rakibine 6-0 mağlup olmuştu.


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  1. 17.07.2020
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