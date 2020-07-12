MKE Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalılar... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalılar...

MKE Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalılar...

'in 32. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'ı ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesinde başkent ekibi düşme hattında yer alırken, pandemi arası sonrası ligde istikrarsız sonuçlar alan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan Galatasaray, 52 puanla 5. sırada bulunuyor. İki takımın da hedefi karşılaşmadan 3 puan çıkarmak... Sarı-kırmızılı takımın kritik mücadele öncesi eksikleri dikkat çekerken, futbolseverler de maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını aratıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalı oyuncular kimler? İşte tüm detaylar...

'in 32. haftasına cumartesi günü karşılaşmalarıyla devam ediliyor. Lige corona virüsü arası verilmesinin ardından çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını yitiren , deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren 'nün konuğu olacak. Sarı-kırmızılı ekipte bu müsabaka öncesi Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gabonlu orta saha oyuncusu sakatlıkları nedeniyle, Sofiane Feghouli ise cezası sebebiyle kafileye dahil edilmedi. Yine kaleci Muslera da ayağının kırık olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek isimlerden. Ev sahibi takımda ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü'nün sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşma bu akşam saat 18.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 98. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 98. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 84 golle karşılık verebildi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitti.

MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının muhtemel 11'lerini görmek için tıklayın!

ANKARA'DA DA GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 48 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-13 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 49 gol attı. Geçen sezon Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray, 3-1 kazandı.

2 İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Ankaragücü mücadelesi öncesinde 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri ve Ömer Bayram, bu akşam kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 33. haftadaki Göztepe maçında görev yapamayacak.

Galatasaray 7 haftada 17 puan kaybetti!

  1. 12.07.2020
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MKE Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Eksik ve cezalılar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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