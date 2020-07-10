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10 Temmuz 2020, Cuma
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Karaoğlan atandı

Karaoğlan atandı

Pazar günkü Ankaragücü- maçının hakemi oldu.

Pazar günkü Ankaragücü- maçının hakemi oldu. Ligin gelecek vadeden hakemi, Galatasaray'ın bugüne kadar sadece 1 maçını yönetti. Karaoğlan, bu sezon 'nda son 16 turu rövanşında 2-1 kazanılan karşılaşmasında düdük çaldı.
  1. 10.7.2020
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