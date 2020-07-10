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10 Temmuz 2020, Cuma
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3 maçı da kazanırız

3 maçı da kazanırız

, takımın yaşadığı kayıplara rağmen 3 maçı kazanacaklarını söyledi.

, takımın yaşadığı kayıplara rağmen 3 maçı kazanacaklarını söyledi. Gabonlu orta saha, "Bizimle ilgili ne dediklerini umursamıyorum. Son birkaç haftadır iyi oynamadık, doğru ama kim olduğumuzu ve neleri değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz" diye konuştu.
  1. 10.7.2020
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