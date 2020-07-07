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07 Temmuz 2020, Salı
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Bugün statta toplanıyor

Bugün statta toplanıyor

Sarı-kırmızılı yönetim bugün Stadı'nda haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek. Gündemde takımın kötü gidişatı da yer alacak.

Sarı-kırmızılı yönetim bugün Stadı'nda haftalık olağan toplantısını gerçekleştirecek. Gündemde takımın kötü gidişatı da yer alacak. Yönetim ayrıca gelecek sezonun planlaması öncesi transfere ayrılacak maksimum rakamı belirleyecek.
  1. 7.7.2020
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