Maicon için çarpıcı transfer iddiası! "Galatasaray'ı ikna etti ve..." | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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için çarpıcı transfer iddiası! "'ı ikna etti ve..."

Maicon için çarpıcı transfer iddiası! "Galatasaray'ı ikna etti ve..."

'ın geçtiğimiz sezon Suudi ekibi 'a kiraladığı konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi spor yorumcusu Abdulaziz Al-Mursel, Maicon için yaptığı konuşmada, Al Nasr kulübünün transfer masasından kalkmasının ardındaki gerçeği duyurdu! Buna göre Brezilyalı savunmacı Galatasaray yönetimiyle konuştu ve o talebi için anlaşmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'dan 'a kiralık gönderilen 'un geleceği şu an için soru işareti olarak kalmaya devam ederken, Suudi basınından konu ile ilgili sürpriz bir detay aktarıldı.

Geçtiğimiz haftalarda Al Nasr yöneticileri, Maicon için Galatasaray ile transfer pazarlığına oturmuş ve sarı kırmızılıların yüksek bonservis talep etmesi üzerine masadan kalkmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Maicon için perde arkasında yaşanan gerçek ortaya çıktı. Al Nasr yönetiminin, Brezilyalı savunmcıdan söz aldığı ve transferin bu şekilde gerçekleşeceği ortaya çıktı.

"MAICON İLK ANLAŞMASINI YAPTI"
Buna göre Maicon, Al Nasr yönetimine 'bekleyin' mesajı verdi ve Galatasaray yönetimiyle müzakerelere başladı. Buna göre Brezilyalı futbolcu, sarı kırmızılı yönetimden bonservisini talep etti ve bu harekatta başarılı olması halinde bedelsiz olarak Al Nasr'a imzayı atacak.

Maicon, bu sezon toplamda 26 maça çıkarken 2340 dakika sahada kaldı.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 14:22
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