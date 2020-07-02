Galatasaray'da Nagatomo gözyaşlarına hakim olamadı | İşte o anlar
Galatasaray ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
Galatasaray ile son kez antrenmana çıkan Yuto Nagatomo, gözyaşlarına hakim olamadı.
İşte o anlar:
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 12:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Nagatomo gözyaşlarına hakim olamadı | İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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