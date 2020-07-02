Galatasaray'da Nagatomo gözyaşlarına hakim olamadı | İşte o anlar - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saraylı yıldız gözyaşlarıyla ayrıldı | İşte o anlar

'da Nagatomo gözyaşlarına hakim olamadı | İşte o anlar

Galatasaray'da Nagatomo gözyaşlarına hakim olamadı | İşte o anlar

ile son antrenmanına çıkan , takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...

ile son kez antrenmana çıkan , gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte o anlar:

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  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 12:53
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