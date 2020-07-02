Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu
Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirdiği idman raporunu paylaştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Marcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera da kaleci antrenörleri eşliğinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Galatasaray, ligin 30. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
MUSLERA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Rizespor maçında ayağı kırılan Fernando Muslera, kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.
- 02.07.2020
- Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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