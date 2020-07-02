Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Muslera çalışma yaptı! İşte G.Saray'ın idman raporu

çalışma yaptı! İşte 'ın idman raporu

Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu

, 'de ile oynayacağı maç öncesi gerçekleştirdiği idman raporunu paylaştı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Marcao antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Rizespor maçında ayağı kırılan Muslera da kaleci antrenörleri eşliğinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

, ligin 30. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

MUSLERA ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Marcao, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Kolombiyalı golcü ise salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi. Rizespor maçında ayağı kırılan , kaleci antrenörleri eşliğinde salonda el göz koordinasyon çalışması ve sahada blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi.


  1. 02.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fernando Muslera çalışma yaptı! İşte Galatasaray'ın idman raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA