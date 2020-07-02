Yuto Nagatomo Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti | İşte o anlar
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo, takım arkadaşlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar...
Galatasaray'a ilk etapta 6 aylığına kiralık gelen, gösterdiği performans sonrasında bonservisi alınarak 2 yıllık imza atan Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılarda son idmanına çıktı. Japon futbolcu gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar:
Galatasaray ile sözleşmesi biten Japon sol bek Yuto Nagatomo, antrenmanda sarı-kırmızılılara veda etti. Nagatomo, Galatasaray'da 65 resmi müsabakaya çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu 2 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray'da 31 Haziran'da sözleşmesi sona eren Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti. Nagatomo, takım ile konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. 33 yaşındaki futbolcunun sezonun ikinci yarısında lisansı çıkmamıştı.
Galatasaray'a ilk olarak 2017-2018 sezonunda İtalya'nın Inter takımından kiralık olarak transfer edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun bonservisi sezonun sonunda alındı. Sarı-kırmızılılar, Inter'e bu transfer için 2 milyon 500 bin Euro ödemişti. Aslan, Nagatomo'yu kiralık olarak aldığı dönemde de 700 bin Euro vermişti.
Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı forma ile 47 Süper Lig, 11 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi ve 2 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 65 resmi müsabakada görev aldı. Başarılı sol bek, bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1'er de Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen deneyimli futbolcu, 7 defa sarı kart ile cezalandırıldı.
- 02.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 13:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yuto Nagatomo Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda etti | İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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