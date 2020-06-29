Falcao'nun eşi Lorelei'den Türkiye'ye övgü! ''Sağlık sistemi harika'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Falcao'nun eşi Lorelei'den 'ye övgü! ''Sağlık sistemi harika''

Falcao'nun eşi Lorelei'den Türkiye'ye övgü! ''Sağlık sistemi harika''

'ın yıldız futbolcusu 'nun eşi , basınına yaptığı açıklamada, 'nin sağlık sisteminde harika olduğunu söyledi.

Galatasaraylı Falcao'nun eşi , basınına konuştu. Bebeklerinin 'de dünyaya geleceğini söyleyen Lorelei Taron, Türkiye'deki sağlık sisteminin de harika olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'DEKİ SAĞLIK HİZMETLERİ BENİ BÜYÜLEDİ"
"Bebeğimiz burada doğacak. Zaten 2 ayım kaldı. Türkiye'deki sağlık hizmetleri beni büyüledi. "

"FALCAO İLE EVLENİNCE HAYATIM ELBETTE DEĞİŞTİ"
Lorelei Taron, "Aslnda evliliğimin başları zordu. 19 yaşında evlendim. Farklı bir dünyadaydım. Ancak Falcao ile evlendiğimizde hayatım elbette değişti. Bunu da söyleyebilirim. Maçlar, seyahatler ve her konuda ona eşlik ettim, birbirimize yardımcı olduk." diye konuştu.

Falcao bu sezon formasıyla ligde oynadığı 16 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı. Kolombiyalı futbolcu tüm kulvarlarda 22 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 30.06.2020
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