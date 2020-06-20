Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih Terim, Okan Kocuk'a güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir kaleci transfer edilmesini istemiyor. Öte yandan Muslera'nın da Okan'a destek vererek "Ona güvenmeliyiz. Çok iyi bir kaleci" dediği bildirildi.