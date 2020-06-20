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20 Haziran 2020, Cumartesi
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’a güveniyor

Okan Kocuk’a güveniyor

Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan 'nın yokluğunda , 'a güveniyor.

Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan 'nın yokluğunda , 'a güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir kaleci transfer edilmesini istemiyor. Öte yandan Muslera'nın da Okan'a destek vererek "Ona güvenmeliyiz. Çok iyi bir kaleci" dediği bildirildi.

  1. 20.6.2020
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