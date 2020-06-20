Okan Kocuk’a güveniyor
Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih Terim, Okan Kocuk'a güveniyor.
Sahalara dönüş tarihi bile net olmayan Fernando Muslera'nın yokluğunda Fatih Terim, Okan Kocuk'a güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni bir kaleci transfer edilmesini istemiyor. Öte yandan Muslera'nın da Okan'a destek vererek "Ona güvenmeliyiz. Çok iyi bir kaleci" dediği bildirildi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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