Türkiye yanımdaydı

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Rize ile deplasmanda oynadığı maçta kaval kemiği kırılan ve birkaç gün önce ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, dün taburcu oldu. 34 yaşındaki file bekçisi hastane çıkışında açıklama yaparken moralli olması gözden kaçmadı. Koltuk değnekleri ile kameraların önüne gelen sarı-kırmızılı futbolcu, zor döneminde herkesten destek gördüğünü belirtti.

EVİNİN YOLUNU TUTTU

Uruguaylı file bekçisi, "Herkese çok teşekkür ediyorum, zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu. Doktorum Yener İnce'ye, kulübüm Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarına teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Adım atmakta oldukça zorlanan Muslera daha sonra kendisini bekleyen araca binip evinin yolunu tuttu. G.Saraylı futbolcunun gün içinde evinde ziyaretçileri eksik olmadı.

KASAPOĞLU'NDAN ZİYARET

SPOR Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün Fernando Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da bulundu. Sosyal medya hesabından Muslera'yı ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KOÇ DA GELMİŞTİ

Tecrübelı file bekçisini zorlu döneminde sevenleri yalnız bırakmadı. Başta teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak olmak üzere hem yönetim hem de takım arkadaşları Nando'ya moral ziyaretinde bulundular. Hatta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ameliyat sonrası Muslera'yı hastanede ziyaret etmişti.

34 YAŞINA BASTI

Nando, hastanede kaldığı 2 gün boyunca doğum gününü de kutladı. Eşi Patricia Callero, Fernando Muslera'ya sürpriz yapıp balonlar ve pastalarla doğum gününü kutlamış, Fernando Muslera 34 yaşına hastanede girmişti.