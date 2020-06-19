Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
19 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Muslera'dan mesaj var! "Sonuna kadar..."

: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

'ın ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşayan , takım arkadaşlarını yalnız bırakmayacağını ve sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret eden Uruguaylı file bekçisi, idman sonrası 'ye yaptığı açıklamada, "Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek. Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim. müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok" dedi.

'in 27. haftasında ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat edilen Uruguaylı kaleci, 'ye açıklamada bulundu.

Hastaneden taburcu olmasının ardından 'nde arkadaşlarını ziyaret eden Muslera, "Bu zamana kadar gösterdikleri ilgiden dolayı 'a çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya, antrenmana gelmemin en büyük sebebi bir kaptan olarak takımıma mesaj vermek, onların yanında olduğumu göstermek, onların benim yanımda olduğumu görmeleri. Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim. Yüzde yüz bütün kalbim, dualarım onlarla beraber. Onların ellerinden gelenin en iyisini yapıp, müzemize bir kupa daha kazandıracaklarından şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Muslera, yaşadığı zorlu süreçte birçok takımın sporcu ve taraftarından aldığı destek mesajlarının kendisine güç verdiğini de aktardı.


  1. 19.06.2020
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