Fernando Muslera'nın acı tesadüfü! Ameliyat tarihi...

Samimi ve sevecen tavırlarıyla taraflı tarafsız, 7'den 77'ye herkesin sevgilisi haline gelen Fernando Muslera, Çaykur Rize maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Maçın 15. dakikasında Skoda'nın sert müdahalesine maruz kalan Uruguaylı eldiven yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi.

34 YAŞINA BASACAK

Dün yapılan tetkiklerin ardından Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildiği açıklandı. Uruguaylı 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının geçen yıl ayağı kırılan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi. Başarılı eldiven, aynı zamanda doğum günü olan 16 Haziran (bugün) tarihinde ameliyat olacak. 34. yaş gününde bıçak altına yatacak olması üzüntüyü daha da artırdı.

1 AYI GEÇMEMİŞTİ

Skoda'nın müdahalesiyle acılar içinde kıvranan Muslera, Rize'de kariyerinin en ciddi sakatlığını yaşadı. Galatasaray tarihinde en fazla forma giyen yabancı futbolcu olan ve boy gösterdiği 9 sezonda 5 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa kazanan Uruguaylı file bekçisi, kariyerindeki en ağır sakatlığı yaşadı. Uzun bir süre formasına hasret kalacak olan tecrübeli file bekçinin sahalardan en fazla uzak kaldığı süre 1 aydı.

BAKAN TELEFON AÇTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak, Muslera'nın sakatlığı hakkında bildi aldı. Bakan Kasapoğlu, Albayrak'a hem "geçmiş olsun" dileklerini sundu, hem de Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.