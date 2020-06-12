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12 Haziran 2020, Cuma
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Muslera’yı şaşırtan olay!

Muslera’yı şaşırtan olay!

taraftarı bir baba, oğluna adını koydu. 'ın kalecisi Muslera da, akşam saatlerinde adaşının kimliğini paylaşıp, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim" yazdı.

taraftarı bir baba, oğluna adını koydu. 'ın kalecisi Muslera da, akşam saatlerinde adaşının kimliğini paylaşıp, "Bu inanılmaz, çok teşekkür ederim" yazdı.

  1. 12.6.2020
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