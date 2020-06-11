Galatasaray yeni normale hazır

Koronavırüs tedbirleri kapsamında ertelenen Süper Lig, bu hafta tekrar başlıyor. Galatasaray ilk maçını Pazar akşamı deplasmanda Çaykur Rize ile yapacak. Ardından da Türk Telekom'da Gaziantep'i konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların stadı tamamen hazır hale getirdi. Galatasaray Kulübü Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Murat Ersoy, titizlikle alınan tedbirleri DHA'ya anlattı. Ersoy, "Yurt dışında da ligler başladı. Onların deneyimlerinden de faydalanıyoruz. Herhangi bir aksaklık olmaması için her şeyi yapacağız. Futbol oynamaya çok müsait bir stat hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.



İşte Telekom'da, G.Antep maçıyla başlayacak olağanüstü tedbirler:



Saha içerisinde ve statta o gün mümkün en az insan bulunacak.

O gün için test yapılmamış hiç kimse stada giriş yapamayacak.

Termal kamera ile Türk Telekom'a gelen herkesin ateşi ölçülecek.

Güvenlik; resmi ve özel olmak üzere, stat temizlik görevlileri, işletme görevlileri, sporcular, herkes bu testten geçecek.

İnceleme sonucunda testi negatif olanlar görev yapabilecek.

İçeride çalışan görevlilerin arasında sosyal mesafeyi gözeteceğiz.

Her 20 metrede bir dezenfektan olacak. Kullanılması sağlanacak.

Takımların yedek kulübelerinde 3 koltuk boş bırakılarak oturulacak.

Protokole az sayıda kişi kabul edilecek ve sosyal mesafe gözetilecek.

Soyunma odalarına listede olmayan kimse giremeyecek.

Mixed Zone kullanılmayacak.İzolasyon odası kuruldu

Stada gelen herkesin testten geçeceğini ve negatif olanların stada gelebileceklerinin altını çizen Ersoy, "Eğer bir kişinin ateşi yüksek çıkarsa, federasyonun talimatında yönlendirilen şekilde hazırladığımız izolasyon odalarında izole edip, ateşi tekrar ölçeceğiz. Tabii doktorlar da burada olacak. Ayrıca federasyonun görevlendirmiş olduğu bir sağlık koordinatörü de olacak" şeklinde konuştu.