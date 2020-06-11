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11 Haziran 2020, Perşembe
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ilgileniyor

Al Hilal ilgileniyor

'ın satmayı düşündüğü Younes , Arap takımlarıyla anılırken menajeri de ilgiyi doğruladı.

'ın satmayı düşündüğü Younes , Arap takımlarıyla anılırken menajeri de ilgiyi doğruladı. Özgür Sancar'a konuşan William D'avilla, "Belhanda'yla ilgilenen İspanyol ve Arap takımları var. 'den somut bir teklif almadık ancak onların ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi. Ünlü menajer, Belhanda için en uygun teklifi seçeceklerini de kaydetti.
  1. 11.6.2020
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